Міноборони закупило рюкзаки за цінами вдвічі нижчими за «рюкзаки Авакова»



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Загалом до серпня поставлять 22 тис. індивідуальних бойових рюкзаків видів 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14)

Міністерство оборони України у березні за результатами тендеру уклало чотири угоди про закупівлю рюкзаків на 36,20 млн грн.

Про це повідомляється у системі ProZorro

Загалом до серпня поставлять 22 тисяч індивідуальних бойових рюкзаків видів 3 (Black) і 5 (український піксель ММ-14) за ТУ 15.1-136-00034022:2016 зі змінами №2 по 1 646 грн.

Раніше у березні військова частина 1471 ДПСУ замовила рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами зі змінами №2 майже по стільки ж – по 1 639 грн.

Саме ж Міноборони протягом 2018 року закуповувало рюкзаки видів 1 (Coyote) і 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 5% дешевше – по 1 566 грн.

Крім того, протягом 2017 року армія замовляла рюкзаки виду 2 (Olive green) за тими ж техумовами, але зі змінами №1 на 14% дешевше – по 1 435-1 450 грн.

Нагадаємо, у 2015 році МВД купувало рюкзаки по 2900 грн. НАБУ доводило, що собівартість рюкзаків становила 555 грн, а причетним до оборудки детективи вважали сина очільника МВС Олександра Авакова. Однак зрештою САП закрила справу проти Авакова-молодшого.

Нині ПВТП «Акрополіс» отримало замовлення щодо 6 500 рюкзаків на 10,69 млн грн, ТОВ «Праймформ» – 5,5 тис. рюкзаків на 9,05 млн грн, ТОВ «Екстрім-Текс» – 5 тис. рюкзаків на 8,23 млн грн, а ТОВ «Торнадо» – 5 тис. рюкзаків на 8,23 млн грн.

Сума угод на 0,1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 36,23 млн грн. У торгах також брали участь ТОВ «Пром.Стандарт», ТОВ «Формстиль» і ТОВ «Харківський НДІ тактичного спорядження», при чому ніхто не знижував ціну.

Джерело: Наші гроші