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    Міносвіти затвердило новий санітарний регламент для шкіл

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    Новий санітарний регламент у школах почне діяти з 1 січня - Міносвіти затвердило новий санітарний регламент для шкіл
    Новий санітарний регламент у школах почне діяти з 1 січня
    Фото з відкритих джерел

    Регламент визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх типах шкіл

    В Україні діятиме новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.

    Відповідний документ затверджений Міністерством охорони здоров'я.

    Регламент визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх типах шкіл.

    Вимоги цього санітарного регламенту обов'язкові для врахування при влаштуванні і обладнанні приміщень закладів освіти.

    Новий санітарний регламент містить вимоги до організації освітнього процесу, вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання та вимоги до навчальних приміщень, зокрема, класів, кабінетів інформатики, фізкультурних залів та басейнів, приміщень допоміжного та підсобного призначення, санітарних вузлів тощо.

    Окрім того, регламент визначає норми повітряно-теплового режиму в школі, освітлення приміщень, рівнів шуму та вібрацій.

    Також документ визначає норми з організації харчування та медичного обслуговування в школах.

    Новий санітарний регламент почне діяти з 1 січня 2021 року.

     

    Теги: здоров'я Міністерство освіти і науки освіта школа навчання харчування
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