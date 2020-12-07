Міносвіти затвердило новий санітарний регламент для шкіл

Новий санітарний регламент у школах почне діяти з 1 січня

Регламент визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх типах шкіл

В Україні діятиме новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти.

Відповідний документ затверджений Міністерством охорони здоров'я.

Регламент визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього середовища у всіх типах шкіл.

Вимоги цього санітарного регламенту обов'язкові для врахування при влаштуванні і обладнанні приміщень закладів освіти.

Новий санітарний регламент містить вимоги до організації освітнього процесу, вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання та вимоги до навчальних приміщень, зокрема, класів, кабінетів інформатики, фізкультурних залів та басейнів, приміщень допоміжного та підсобного призначення, санітарних вузлів тощо.

Окрім того, регламент визначає норми повітряно-теплового режиму в школі, освітлення приміщень, рівнів шуму та вібрацій.

Також документ визначає норми з організації харчування та медичного обслуговування в школах.

Новий санітарний регламент почне діяти з 1 січня 2021 року.