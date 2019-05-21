Мінрегіон дозволив будувати будинки до 150 метрів



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В Україні незабаром можна будувати будинки висотою в 150 м, що дорівнюватиме близько 40 поверхів

У нових ДБН «Висотні будинки і комплекси» встановлена нова максимальна висота, за якою можуть проектуватися висотні громадські будинки, - 150 м.

Зараз у чинних нормах максимальна висота, за якою дозволяється проектувати висотні житлові та громадські будинки, складає 100 м.

Норми вже затверджені та будуть опубліковані найближчим часом, після чого орієнтовно через 3 місяці вступлять в дію, повідомляє заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Зараз технології дозволяють проектувати такі масштабні проекти безпечно та якісно. Тому ми вирішили унормувати це у новому ДБН», - пояснив Парцхаладзе.

При цьому, у новому ДБН вводиться низка сучасних вимог для підвищення безпеки цих будівель, зокрема:

- встановлюються вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель. Це дозволить збільшити несучу спроможність таких висотних будівель як мінімум на 20%;

- встановлюються вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель, що дозволить будувати їх на територіях з сейсмічністю до 7 балів, тобто, на всій території України;

- вводиться обов’язкове проведення аеродинамічного обдуву моделі нового висотного будинку та навколишніх будівель і споруд. Це дозволить контролювати та за необхідності зменшувати пориви вітру у висотній забудові ще на етапі проектування.

Станом на 2018 рік найвищим хмарочосом в Україні є житловий комплекс в Києві на Кловському узвозі, 7 в. 47-поверхова будівля має висоту 168 метрів. На другому місці по висоті бізнес-центр Gulliver.