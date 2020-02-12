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    Мінські угоди дали нам час для розбудови армії та стримування агресора – Порошенко

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    <span>П&rsquo;ятий президент України, лідер партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Петро Порошенко</span> - Мінські угоди дали нам час для розбудови армії та стримування агресора – Порошенко
    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко

    Порошенко наголосив, що нинішня українська влада має не випрошувати мир в Путіна, а вимагати його

    Ключове, що отримала Україна від Мінських угод – це зупинення наступу регулярної російської армії, звільнення заручників, формування міжнародної антипутінської коаліції, дорогоцінний час для розбудови Збройних Сил і санкції проти держави-агресора.

    Про це у своїй статті на «Українській правді» з нагоди 5-ї річниці підписання Мінських угод пише п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Ключовим завданням Мінську-2 для нас було зупинити наступ російських регулярних військ, запобігти оточенню наших воїнів, зберегти життя тисяч людей, військових та цивільних.

    Ми не прийняли жодних ультиматумів і завдяки підтримці наших німецьких та французьких партнерів домоглися рішення про припинення вогню без попередніх умов. Путін, нагадаю, наполягав, що в умовах нібито повного, за його даними, оточення близько восьми тисяч українських бійців саме він має диктувати ці умови: підняти білий прапор, залишити техніку і здатися в полон. 

    Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не складуть. Але для того, щоби переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час українська делегація перемістилася в окреме приміщення. Звідти, через лінію закритого зв’язку, ми комунікували з Генеральним штабом.

    Врешті-решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014 року, і оточення не допустять.

    Так героїзм військових посилив позиції дипломатів на переговорах – подібне за п’ять років траплялося не раз», – згадує Порошенко. 

    «Головне, що дали Україні Мінські угоди, – це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб зосередитися на подоланні соціальної кризи, спричиненої війною і перекриттям доступу українських товарів на російський ринок.

    Час для того, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Час, щоб обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм проти Росії», – наголошує Порошенко. 

    Він акцентує на тому, що Росія жодного прогресу у виконанні Мінських угод не продемонструвала, саме тому санкції тривають і мають тривати далі.

    «Ставлення Москви до Мінських домовленостей стало чи не єдиним критерієм для їхньої пролонгації. І оскільки Кремль жодного прогресу так і не продемонстрував, за ці роки санкції продовжували близько десяти разів – з посиланням на Мінськ. Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес звільнення українських заручників», – нагадав Петро Порошенко. 

    «Після Мінська-2015 ми з союзниками зосередилися на розробці дорожньої карти його імплементації. Дорожня карта мала би розставити всі крапки над і, ми її практично погодили з Німеччиною та Францією. Однак Путін взяв паузу в очікуванні результатів президентських виборів в Україні», – зазначив Порошенко.

    Він наголосив, що нинішня українська влада має не випрошувати мир в Путіна, а вимагати його. І для цього потрібна лише політична воля.

     

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