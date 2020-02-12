Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну



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До російської мережі входили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram

Компанія Facebook повідомила про видалення мережі акаунтів та груп, пов’язаної з російськими спецслужбами, яка працювала здебільшого в Україні, а також у сусідніх країнах.

Про це йдеться в заяві Facebook.

Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, насамперед України. У компанії наголосили, що не хочуть, аби їхні соцмережі використовували для маніпулювання людьми.

Так, до російської мережі входили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram.

Люди, які стояли за цими акаунтами, зображали із себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.

Після розслідування у Facebook дійшли висновку, що це скоординована робота з розповсюдження недостовірної інформації, пов’язана з російськими військовими розвідувальними службами.

Ця мережа розповсюджувала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з «етнічною напругою» в Криму та падінням «Боїнгу» MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялись журналістами і намагались зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

Приклади публікацій з цієї російської мережі.