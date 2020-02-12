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    Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну

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    Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну

    До російської мережі входили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram

    Компанія Facebook повідомила про видалення мережі акаунтів та груп, пов’язаної з російськими спецслужбами, яка працювала здебільшого в Україні, а також у сусідніх країнах.

    Про це йдеться в заяві Facebook.

    Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, насамперед України. У компанії наголосили, що не хочуть, аби їхні соцмережі використовували для маніпулювання людьми.

    Так, до російської мережі входили 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп та 4 облікові записи в Instagram.

    Люди, які стояли за цими акаунтами, зображали із себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.

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    Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну
    Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну
    Facebook видалив майже сотню російських акаунтів, які поширювали фейки про Україну

    Після розслідування у Facebook дійшли висновку, що це скоординована робота з розповсюдження недостовірної інформації, пов’язана з російськими військовими розвідувальними службами.

    Ця мережа розповсюджувала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з «етнічною напругою» в Криму та падінням «Боїнгу» MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялись журналістами і намагались зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

    Приклади публікацій з цієї російської мережі.

    Росія пропаганда Facebook
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