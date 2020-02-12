«Слуги» шукають, як відмовитися від Криму і повністю задовольнити Путіна?

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ідею щодо подачі води в Крим - спробою протестувати, як в суспільстві сприймають цю ідею

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Вчера глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой ответил на вопрос о том стоит ли соглашаться на предложение Владимира Путина пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. - Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, - сказал Арахамия.

Если бы Арахамия перестал думать о том, как протянуть закон об игорном бизнесе, с которым он носится видимо не просто так, а начал думать о государственных интересах, то он бы понял, что пустив воду в Крым он ставит крест на возвращении аннексированного полуострова и реализует одну из целей Путина.

Хотя... Может он все понимает и просто помогает? Я бы не удивился, ведь это тогда смотрелось бы, как последовательная позиция. Сначала он говорит, что не надо синхронизировать украинское законодательство с европейским, а теперь ляпнул о том, что можно и воду в Крым пустить. Путину это нравится.

И то, как #моносброд регулярно озвучивает идею с подачей воды в Крым - является попыткой потестировать, как в обществе воспринимают эту идею. В общем, похоже, что ищут, гады, под каким соусом отказаться от Крыма и полностью удовлетворить Путина.

Джерело: блог Борислава Берези

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