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    Думки вголос

    «Слуги» шукають, як відмовитися від Криму і повністю задовольнити Путіна?

    • Борислав Береза

      Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    • Розсилка
    «Слуги» шукають, як відмовитися від Криму і повністю задовольнити Путіна?

    Ідею щодо подачі води в Крим - спробою протестувати, як в суспільстві сприймають цю ідею

    Мовою оригіналу

    Вчера глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой ответил на вопрос о том стоит ли соглашаться на предложение Владимира Путина пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. - Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, - сказал Арахамия.

    Если бы Арахамия перестал думать о том, как протянуть закон об игорном бизнесе, с которым он носится видимо не просто так, а начал думать о государственных интересах, то он бы понял, что пустив воду в Крым он ставит крест на возвращении аннексированного полуострова и реализует одну из целей Путина.

    Хотя... Может он все понимает и просто помогает? Я бы не удивился, ведь это тогда смотрелось бы, как последовательная позиция. Сначала он говорит, что не надо синхронизировать украинское законодательство с европейским, а теперь ляпнул о том, что можно и воду в Крым пустить. Путину это нравится.

    И то, как #моносброд регулярно озвучивает идею с подачей воды в Крым - является попыткой потестировать, как в обществе воспринимают эту идею. В общем, похоже, что ищут, гады, под каким соусом отказаться от Крыма и полностью удовлетворить Путина.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія Путін Давид Арахамія
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