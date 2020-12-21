Українські міністри будуть змагатися у приготуванні борщу

Змагання відбудеться 22 грудня і транслюватиметься на сторінці Мінкультури

Українські міністри візьмуть участь в онлайн-змаганні з приготування борщу. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Міністерства культури та інформаційної політики.

«Завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюська», – зазначають у повідомленні.

Модеруватиме змагання відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.

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