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    Українські міністри будуть змагатися у приготуванні борщу

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    <p>Модеруватиме змагання відомий шеф-кухар Євген Клопотенко</p> - Українські міністри будуть змагатися у приготуванні борщу

    Модеруватиме змагання відомий шеф-кухар Євген Клопотенко

    Фото з відкритих джерел

    Змагання відбудеться 22 грудня і транслюватиметься на сторінці Мінкультури

    Українські міністри візьмуть участь в онлайн-змаганні з приготування борщу. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Міністерства культури та інформаційної політики.

    «Завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюська», – зазначають у повідомленні.

    Модеруватиме змагання відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

    Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.

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    Теги: міністр Україна Facebook Дмитро Кулеба Олександр Ткаченко Денис Малюська Роман Абрамовський
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