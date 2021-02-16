Названо кількість пар, які одружилися на День святого Валентина

Оприлюднено статистику щодо шлюбів на День усіх закоханих

14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях

В Україні 14 лютого, на День святого Валентина, було офіційно зареєстровано 426 шлюбів.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що 102 пари вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту «Шлюб за добу».

Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно.

Крім того, в День святого Валентина в Україні було офіційно зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями.

Нагадаємо, за даними платформи Opendatabot, кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.

До слова, замість валентинок в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото, відео).