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    Суспільство

    Названо кількість пар, які одружилися на День святого Валентина

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    <p>Оприлюднено статистику щодо шлюбів на День усіх закоханих</p> - Названо кількість пар, які одружилися на День святого Валентина

    Оприлюднено статистику щодо шлюбів на День усіх закоханих

    Фото: Мін’юст

    14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях

    В Україні 14 лютого, на День святого Валентина, було офіційно зареєстровано 426 шлюбів.
    Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

    Зазначається, що 102 пари вирішили не чекати встановленого терміну та одружитися за спрощеною процедурою – в рамках проєкту «Шлюб за добу».

    Загалом 14 лютого найбільше молодят зареєстрували шлюб у Вінницькій та Хмельницькій областях – 53 та 41 пара відповідно.

    Крім того, в День святого Валентина в Україні було офіційно зареєстровано 10 шлюбів з іноземцями.

    Нагадаємо, за даними платформи Opendatabot, кількість шлюбів в Україні зменшилася втричі за останні 30 років, до 168 тисяч пар на рік.

    До слова, замість валентинок в окупованому Луганську роздавали «сталінтинки» (фото, відео).

    Теги: свята статистика шлюб весілля
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