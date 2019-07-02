Мінюст прокоментував претензії щодо поганої роботи держреєстрів



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«На місцях нотарусам завжди надається технічна підтримка», - запевняє заступниця міністра юстиції Садовська

Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» прокоментувала скарги нотаріату на погану роботу реєстрів і пояснила, чому за три роки їхня робота не вдосконалена.

«Я часто це чую. Скаржаться, що все, мовляв, «підвисає». Наголошую, що при всіх головних територіальних управліннях юстиції є територіальні відділення НАІС (Держпідприємство «Національні інформаційні системи»), і якщо нотаріус телефонує і скаржиться, що у нього щось не працює, то на місцях завжди надається технічна підтримка з боку НАІСу. Спеціалісти НАІС у постійній співпраці з нотаріатом», - зазначила вона.

Чиновниця розказала, що під час її зустрічей з нотаріусами та реєстраторами в областях, ніхто не сказав, що НАІС їм не допомагає. І вона ще жодного разу не чула, що якась угода чи посвідчення документів зірвалось тому що реєстр не працює.

Садовська додала: «Я розумію, що немає ідеальної системи і ніколи не кажу, що реєстр працює досконало. Реєстр постійно удосконалюється».

Вона зазначила, що бувають випадки, коли відомостей немає у реєстрі, тому у людей є певні проблеми з оформленням документів.

«Безумовно є проблеми з окупованими територіями. Інколи трапляються документи, походження яких не можна підтвердити. Кожен такий випадок тут розглядається індивідуально», - резюмувала заступниця міністра.