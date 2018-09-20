Мін’юст: рішення ЄСПЛ щодо журналістки Седлецької спрямоване в ГПУ



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Журналістка Наталія Седлецька

Міністерством юстиції було невідкладно підготовлено переклад листа суду та лист до ГПУ, в якому повідомлено про вказівки Європейського суду

У Кабінеті міністрів отримали рішення Європейського суду з прав людини у справі головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької та спрямували його в Генпрокуратуру.

Про це повідомив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

«Лист, у якому уряду було надано вказівку відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду вжити тимчасові заходи, надійшов з Європейського суду з прав людини пізно увечері 18 вересня 2018 року», - розповів Ліщина.

Він повідомив, що «відповідно до вказаного листа уряд має забезпечити, щоб державні органи до 18 жовтня 2018 року утримались від доступу до будь-яких даних стосовно Наталії Седлецької, зазначених в ухвалі Печерського районного суду м. Києва».

Крім того, уряд має до 9 жовтня 2018 року надати Європейському суду всі документи, які стосуються спроб слідчого отримати доступ до даних телефонних комунікацій заявниці у контексті кримінального провадження щодо голови НАБУ Артема Ситника та інформувати суд про подальший розвиток подій.

«Міністерством юстиції було невідкладно підготовлено переклад листа суду та лист до ГПУ, в якому повідомлено про вказівки Європейського суду, необхідність їх виконання, та з проханням вжити вказаних Європейським судом заходів і терміново повідомити про фактичну ситуацію у справі. Наразі очікуємо реакції Генеральної прокуратури», - відзначив урядовий уповноважений.

Нагадаємо, ЄСПЛ зобов'язав українську владу утриматися від доступу до телефону Седлецької.

До слова, 18 вересня Апеляційний суд постановив опублікувати нову ухвалу, яка надасть ГПУ доступ до меншого обсягу даних із телефону Седлецької.

Як відомо, 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головного редактора програми журналістських розслідувань програми «Схеми» Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

«Радіо Свобода» висловило обуренння цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

5 вересня журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону.

У Генпрокуратурі запевняють, що дані з телефону журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».

Джерело: Радіо Свобода