Парламентські вибори: відсьогодні можна змінити місце голосування



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Виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування

Тимчасову зміну виборчої адреси можна здійснити починаючи вже з сьогоднішнього дня. Про це повідомили в прес-службі Громадянської мережі «Опора», пише УНН.

Звертатися до органу ведення Державного реєстру виборців можна з дня старту виборчого процесу.

«Правда, не факт, що в ДРВ (Державний реєстр виборців — ред.) будуть до цього готові, але звертатись уже можна», — зазначили в прес-службі.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців. Адреси відділень адміністрування реєстру вказані на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.