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    Місцеві вибори 28 жовтня, ймовірно, не відбудуться – Магера

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    Андрій Магера - Місцеві вибори 28 жовтня, ймовірно, не відбудуться – Магера
    Андрій Магера

    Рішення щодо щодо проведення виборів в ОТГ мало б бути ухвалено минулого тижня

    Заступник голови ЦВК Андрій Магера стверджує, що найближчі вибори до обласних територіальних громад, заплановані на 28 жовтня, не відбудуться. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Згідно з законом, ЦВК оголошує про початок виборчого процесу на місцевих виборах не пізніше, ніж за 70 днів до дня голосування. Тобто це рішення мало б бути ухвалено минулого тижня», - пояснив він і додав, що питання не лише не було розглянуте, а навіть не включене до порядку денного.

    Як відомо, члени Центральної виборчої комісії, якій наступного року проводити президентські та парламентські вибори, нині на пороховій діжці. Термін повноважень більшості з них давно сплив, але вони продовжують залишатись на посадах, бо парламент не може змінити цей склад. 

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