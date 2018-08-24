Місцеві вибори 28 жовтня, ймовірно, не відбудуться – Магера



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Андрій Магера

Рішення щодо щодо проведення виборів в ОТГ мало б бути ухвалено минулого тижня

Заступник голови ЦВК Андрій Магера стверджує, що найближчі вибори до обласних територіальних громад, заплановані на 28 жовтня, не відбудуться. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Згідно з законом, ЦВК оголошує про початок виборчого процесу на місцевих виборах не пізніше, ніж за 70 днів до дня голосування. Тобто це рішення мало б бути ухвалено минулого тижня», - пояснив він і додав, що питання не лише не було розглянуте, а навіть не включене до порядку денного.

Як відомо, члени Центральної виборчої комісії, якій наступного року проводити президентські та парламентські вибори, нині на пороховій діжці. Термін повноважень більшості з них давно сплив, але вони продовжують залишатись на посадах, бо парламент не може змінити цей склад.