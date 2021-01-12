  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місцеві вибори в Україні завершаться в кінці березня – ЦВК

    • Розсилка
    Місцеві вибори в Україні завершаться в кінці березня - Місцеві вибори в Україні завершаться в кінці березня – ЦВК
    Місцеві вибори в Україні завершаться в кінці березня

    Повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України

    Проміжні та повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «Ви жартували у коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо у березні (ми дуже сподіваємось).
    Ну а поки: попереду 174 вибори, у 24 областях, 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)», – йдеться в повідомленні.

    В ЦВК пояснили, що повторні вибори призначають тоді, коли вибори визнались такими, що не відбулись (наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану.

    Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені.

    Теги: ЦВК вибори депутат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies