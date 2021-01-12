Місцеві вибори в Україні завершаться в кінці березня – ЦВК

Повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України

Проміжні та повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Ви жартували у коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо у березні (ми дуже сподіваємось).

Ну а поки: попереду 174 вибори, у 24 областях, 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)», – йдеться в повідомленні.

В ЦВК пояснили, що повторні вибори призначають тоді, коли вибори визнались такими, що не відбулись (наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану.

Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені.