Харківська міськрада прокоментувала скандал з підробленням електронного підпису Кернеса

У міськраді вважають інформацію про підроблення електронного підпису «спробою дискредитувати владу Харкова»

Харківська міська рада вважає інформацію про підроблення електронного підпису Геннадія Кернеса «вкиданням з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проектів». Про це йдеться на сторінці міської ради Харкова у Facebook.

Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися. і дати поліції у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними.

Також у міськраді вважають інформацію про підроблення електронного підпису «спробою дискредитувати владу Харкова» і залишають за собою право подати до суду на особливо непорядні ЗМІ, які поширюють фейкову інформацію.

«Чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова був підроблений. Уточнимо: «підроблений» цифровий підпис, що в принципі неможливо», ─ йдеться у повідомленні.

Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.

Нагадаємо, 11 січня харківська депутатка поскаржилася у прокуратуру на підроблення електронного підпису Кернеса. Аліна Мустафаєва (фракція «Слуга Народу») стверджує, що секретаря ради Ігоря Терехова обрали з порушенням законодавства, зокрема з підробленням електронного підпису у відповідному поданні мера Геннадія Кернеса (помер 16 грудня).

Раніше секретар Харківської міськради Ігор Терехов повідомив про передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.