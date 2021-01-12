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    Політика

    СБУ закрила справу про ймовірну держзраду Кучми і Єрмака, – нардеп

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    Колишній президент України Леонід Кучма підписав документ про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків ОРДЛО - СБУ закрила справу про ймовірну держзраду Кучми і Єрмака, – нардеп
    Колишній президент України Леонід Кучма підписав документ про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків ОРДЛО

    В’ятрович оприлюднив постанову СБУ, в якій зазначається, що кримінальне провадження закрито «у зв’язку із відсутністю події кримінального правопорушення»

    Правоохоронці закрили кримінальне провадження щодо ймовірної державної зради другого президента України Леоніда Кучми та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

    Про це повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович у Facebook.

    В’ятрович оприлюднив постанову СБУ, в якій зазначається, що кримінальне провадження закрито «у зв’язку із відсутністю події кримінального правопорушення».

    «В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення особами, які входили до складу української делегації під час переговорів 11.03.2020 у місті Мінськ Республіки Білорусь, у тому числі Кучмою та Єрмаком, злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України», – йдеться в заяві.

    13 березня народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович звернувся у Службу безпеки України, Національне антикорупційне бюро та Держбюро розслідувань із вимогою відкрити провадження проти глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми.

    Згодом, у Службі безпеки України підтвердили інформацію про відкриття провадження щодо ймовірної державної зради з боку представників української делегації на переговорах у Мінську – глави Офісу президента Андрія Єрмака та другого президента Леоніда Кучми.

    Теги: Європейська солідарність СБУ депутат Володимир В'ятрович Леонід Кучма розслідування Андрій Єрмак
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