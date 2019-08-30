Представник Коломойського обраний головою комітету Ради з ПЕК



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Андрій Герус Фото: УНіАН

Андрій Герус став головою комітету Верховної Ради України з енергетики та житлово-комунальні послуги

Представник президента в Кабміні колишный член НКРКЕП Андрій Герус став головою комітету Верховної Ради України з енергетики та житлово-комунальні послуги. Дане рішення на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання, яке відбулося 29 серпня.

З 2007 по 2015 роки Герус працював на керівних посадах в інвесткомпанії Concorde Capital. У 2014-2015 роках був членом НКРКЕП, брав участь в розробці моделі багатоетапного підвищення тарифів на електроенергію для населення. Очолював Асоціацію споживачів енергетики і комунальних послуг, яка, як повідомляли ЗМІ, лобіювала інтереси великих промислових споживачів електроенергії.

22 травня Герус був призначений представником президента в Кабінеті міністрів України.

Нагадаємо, 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. Народні депутати України прийняли присягу. Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Крым того депутати затвердили членів Кабміну, затвердили персональний склад і обрали керівників комітетів Верховної Ради.