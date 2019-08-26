Перші 100 днів Коломойського: монополія повертається?

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Через два роки Ігор Коломойський повернувся в Україну Фото: www.makorrishon.co.il

Компанії, які пов’язують з Коломойським, повертаються на ринки, виграють у тендерах, а суди виносять рішення на їхню користь. І це лише трохи більше трьох місяців минуло з повернення олігарха

У понеділок, 26 серпня, виповнюється 100 днів з повернення Ігоря Коломойського в Україну. У ніч на 16 травня, за чотири дні до інавгурації Зеленського, він прилетів до Києва, де не був останні два роки.

«Я планую жити в Україні й насолоджуватися життям в Україні», – сказав журналістам олігарх у першому інтерв’ю у столиці.

Разом з насолодою життям Коломойський активно просуває свої інтереси, користуючись тим, що нині президент Володимир Зеленський, з яким у нього були бізнесові стосунки.

Нова влада – нові переможці на тендерах

Так збіглося, що з перемогою Зеленського компанії, пов’язані з Коломойським, почали вигравати багатомільйонні тендери.

Станом на серпень його компанія вже виграла «жирний» конкурс: ТОВ «Оіл-Трейд 2018» доправить «Укрзалізниці» дизпаливо на півмільярда гривень. «Укртатнафта» повернулася на тендери Міноборони: вже подала заявку щодо великої партії палива. Востаннє фірми з групи олігарха отримували такі великі державні підряди на поставку палива в 2014 році, коли Коломойський ще був голово Дніпропетровської ОДА.

«Трейд Коммодіті», яка в 2016 році витіснила з тендерів «приватівські» компанії, вже заявила, що має намір піти з ринку. Для групи компаній, яку пов’язують з Віктором Медведчуком, з 1 серпня запровадили спецмито в розмірі 3,75% на імпорт дизеля з РФ по трубопроводу. Паралельно правоохоронці створюють проблеми нафтоперевалочним комплексам у чорноморських портах. Серед цих комплексів – потенційні конкуренти «Привата».

Тобто протягом 100 днів президента Зеленського на ринок палива активно повертається серйозний гравець, який намагається встановити монополію.

Ще однією схемою заробітку для олігархів є поставки вугілля на держпідприємство «Центренерго». Раніше «смотрящім» за цим ринком ЗМІ називали Віталія Кропачова. У липні ж з’явилась інформація, що тепер «куратором» став донецький бізнесмен Віталій Бєляков, якого «призначив» Ігор Коломойський. Хоча сам олігарх це заперечує, а Андрій Герус із команди Зеленського запевняє, що «смотрящі» вже не заробляють на «Центренерго».

На початку серпня пов’язана з групою «Приват» авіакомпанія «Роза вітрів» виграє тендер на перевезення високопосадовців. Але найбільш резонансним у сфері авіаперевезень було скандальне рішення Баришівського райсуду про призупинення ліцензії SkyUp Airlines. ЗМІ з’ясували, що за цим рішенням могла стояти людина Коломойського, якому вигідно усувати конкурентів МАУ.

Баришівський суд «засвітився» також у спробі відсторонення від справ першої заступниці Нацбанку Катерини Рожкової, яку критикує Коломойський. А ще цей суд видав експертизу у провадженнях «Укрнафти», яка потрібна нафтовій компанії олігарха.

Інші суди після зміни влади також активно ухвалили рішення на користь Коломойського. Так, Печерський райсуд зняв арешт на 415 об’єктів нерухомості компанії «Приватофіс», які були заарештовані в 2017 році після націоналізації Приватбанку.

Компанія Коломойського навіть добилася через суд виплати від Південного ГЗК Ріната Ахметова 1,3 млрд грн.

Щодо Приватбанку, то його колишні власники почали вигравати суди ще між першим та другим туром голосування на президентських виборах. Першим був скандальний Окружний адмінсуд Києва, який визнав незаконною націоналізацію банку.

НБУ поки намагається боротися в судах. Зі справою щодо незаконності проведення перевірки в Приватбанку, підсумки якої лягли в основу націоналізації фінустанови, Нацбанк вже дійшов до Верховного суду. Також банківський регулятор подав зустрічний позов до Ігоря Коломойського про стягнення 4,26 млрд грн (справа стосується поруки за кредитом рефінансування).

Після двох років відсутності в Україні олігарх поки що не програв жодного важливого суду.

фото: nv.ua

Група підтримки в уряді

Але найважливіше нині для Коломойського призначити своїх людей на потрібні посади в Кабміні та Верховній Раді.

Щодо уряду, то навколо прізвищ майбутнього прем’єра та міністрів досі триває інтрига. Але майбутній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що наразі на посаду прем’єра розглядають кандидатури Андрія Коболєва та Юрія Вітренка з «Нафтогазу», заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука і Владислава Рашкована з МВФ. Коломойський, який хоча й не зустрічається із Зеленським, через медіа передає йому «побажання» щодо кандидатів у прем’єр-міністри. Фаворитами олігарха є Юрій Вітренко та Олексій Гончарук.

Також Арахамія зазначив, що точно один чинний міністр залишиться в новому уряді. Швидше за все, йдеться про міністра фінансів Оксану Маркарову, в якої, як повідомляють ЗМІ, тісні стосунки з Коломойським. Якщо Рожкову олігарх поки не потіснив з Нацбанку (апеляція розглядатиметься 12 вересня), то хоча б мати свого міністра фінансів йому конче потрібно, «адже банківський сектор для Коломойського – його ахіллесова п’ята».

Крім цього, повідомляють, що олігарх на посаду міністра енергетики лобіює Юрія Вітренка.

Сумнівним є подальше перебування на посаді МВС Арсена Авакова, в якого дружні стосунки з Коломойським. Залишити на посаді «не свого» міністра внутрішніх справ – дуже ризиковано для Зеленського, але й просто звільнити – буде невдячністю стосовно людини, яка боролась на виборах з Порошенком. За останньою інформацією нардепа VIII скликання Сергія Лещенка, Авакова можуть відправити на посаду секретаря РНБО, яку нині посідає Олександр Данилюк. Раніше Рада нацбезпеки вважалася почесним засланням, але з початку війни з Росією РНБО стала хлібним місцем, тому що курирує оборонно-промисловий комплекс. Але розглядається ще один варіант – призначити Авакова віцепрем’єрміністром з питань оборони. Власне на днях Арахамія казав про доцільність створення такої посади.

Оголосити прізвища членів уряду мають 29 серпня. Тоді і стане зрозуміло, наскільки президент потрапив під вплив олігарха.

Нові обличчя в групі впливу Коломойського в Раді

А в парламенті вже більш-менш зрозуміло з підтримкою олігарха. Ще за місяць до початку роботи Ради почала формуватися депутатська група на чолі з колишнім ведучим на телеканалі Коломойського «1+1» Олександром Дубінським, яка може стати опорою для олігарха. У групу «Справедливість» вже входять п’ять новообраних депутатів, серед яких журналістка «плюсів» Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Куницький. До них ще можуть приєднатися одіозний мажоритарник Максим Бужанський та Олег Дунда.

До групи Коломойського ще варто долучити:

групу «плюсів»: Олександр Ткаченко, донедавна гендиректор медіахолдингу «1+1 media», Олександр Швець, ведучий «1+1»;

укропівців: В’ячеслав Рубльов, Тарас Батенко, Богдан Яременко, Юрій Мисягін, В’ячеслав Медяник, Сергій Демченко, Дмитро Чорний, Владислав Бородін, Ігор Фріс, Олександр Матусевич, Євгенія Кравчук;

представників «Відродження»: Сергій Северин, Олександр Трухін, Олександр Юрченко, Антон Яценко, Віктор Бондар.

Також до групи зараховують ще мажоритарників Ігоря Палицю (округ №22), який очолював «Укрнафту», коли її контролював олігарх, Ірину Констанкевич (№23), Ігоря Гузя (№19) та Максима Зуєва (№207)

Вже відомо, що Дубінський і Василевська-Смаглюк працюватимуть у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Зазвичай комітети співпрацюють з відповідними міністерствам. Для цього комітету профільним буде Міністерство фінансів.

Інший важливий для Коломойського комітет – з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – має очолити представник президента в уряді Андрій Герус, якого теж пов’язують з олігархом. Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк у п’ятницю відкрито звинуватив Геруса в тому, що той піклується лише про інтереси Ігоря Коломойського. Аргументом він назвав те, що діяльність представника президента направлена на зниження ціни на електроенергію для промисловості, а не для населення.

У своєму першому інтерв’ю після повернення в Україну Коломойський наголосив, що він повернувся на п’ять років. Певно він розуміє, що інша влада не дасть йому можливості так вести бізнес. Але й зараз в олігарха може бути не все так добре, якщо на чолі СБУ, Генпрокуратури та Антимонопольного комітету будуть люди, на яких він не матиме вплив.