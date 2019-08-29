Рада звільнила уряд Гройсмана



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Рада прийняла рішення для зміни уряду

На засіданні Верховної ради України 29 серпня народні депутати звільнили Кабінет міністрів Володимира Грйосмана.

Відповідне рішення підтримали 372 нардепи.

Таким чином, парламент звільнив:

прем'єр-міністра Володимира Гройсмана;

віце-прем'єрів Степана Кубіва, Геннадія Зубка, В'ячеслава Кириленка, Володимира Кістіона, Павла Розенка і Іванну Климпуш-Цинцадзе;

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

міністра освіти і науки Лілію Гриневич;

міністра фінансів Оксану Маркарова;

міністра молоді та спорту Ігоря Жданова;

міністра закордонних справ Павла Клімкіна;

міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика;

міністра культури Євгена Нищука;

міністра інфраструктури Володимира Омеляна;

міністра юстиції Павла Петренка;

міністра оборони Степана Полторака;

міністра соціальної політики Андрія Реву;

міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка;

міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака;

міністра інформаційної політики Юрія Стеця;

міністра у справах ветеранів Ірину Фриз;

міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій Вадима Черниша.

Відзначимо, сьогодні Верховна рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів.

Зокрема, прем'єр-міністром став Олексій Гончарук, міністром оборони - Андрій Загороднюк, міністром закордонних справ - Вадим Пристайко і т. д. У той же час Оксана Маркарова і Арсен Аваков збережуть посади в новому уряді.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.