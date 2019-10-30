Путін заохочує Зеленського розібратись з «націоналістами»



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Путін прокоментував зустріч президента України з добровольцями у Золотому

За словами Путіна, Зеленський на українського націоналіста, «природно, не схожий, але чи зможе він впорається з ними - мені важко сказати»»

Президент Росії Володимир Путін заявив що РФ готова до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде добре підготовлена.

Про це він повідомив на спільній пресконференції в Москві з прем'єрміністром Угорщини Віктором Орбаном, пише «Уніан».

Путін також прокоментував зустріч президента України з добровольцями.

«Я не думаю, що я маю право давати оцінки президенту України, особливо в його контактах з націоналістами. Сам пан Зеленський на українського націоналіста, природно, не схожий, але чи зможе він впорається з ними - мені важко сказати», - сказав Путін.

За його словами, «журналісти мають давати оцінку - чи правильну він вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач – на лінії розмежування вмовляє людей, які відмовляються підкорятися його наказам».

Путін вважає, що питання в тому, чи доведе Зеленський до кінця те, що було сказано публічно, і що він вважає за доцільне зробити.

«В цьому випадку - це не таке вже складне питання - розведення протиборчих сторін на лінії зіткнення у двох населених пунктах - це тягнеться роками. Тепер ясно чому, тому що націоналісти не хочуть йти і випускати українські війська», - зазначив російський лідер.

«Чи доведе українська влада це питання до остаточного вирішення, я не знаю, але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі. Що стосується зустрічі в «нормандському форматі» - ми завжди готові до будь-яких зустрічей, у тому числі в «нормандському форматі», аби вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б результатом, який йшов би на користь врегулювання в цілому», - додав Путін.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, де, згідно з Мінським домовленостями, 29 жовтня розпочалося розведення сил і засобів, зустрівся із добровольцями, яким заявив, що він «не лох якийсь», і вимагав прибрати зброю.