В ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед»



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Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 12 листопада

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік назвав розведення сил у Золотому великим кроком вперед.

Про це він заявив сьогодні в Мінську за підсумками чергового раунду переговорів ТКГ, повідомляє БЕЛТА.

«Сторони сьогодні зробили великий крок вперед», - наголосив Сайдік.

Спецпредставник також зазначив і суттєвий прогрес з відновлення моста в Станиці Луганській.

Разом з тим дипломат порадив, що, як і минулого разу, не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню.

«Кількість порушень хоча і залишається нижчою, ніж до початку перемир'я, але продовжує коливатися», - констатував Сайдік.

Він вкотре закликав сторони, «усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я».

Економічна підгрупа ТКГ за участю великої групи експертів сьогодні обговорювала питання водопостачання. Сторони дійшли згоди про можливість початку міжнародного аудиту компанії «Вода Донбасу». Відповідний тендер буде оголошено Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Гуманітарна робоча група ТКГ продовжила дискусію щодо обміну утримуваними в зв'язку з конфліктом особами. За словами Сайдіка, йде дуже серйозна робота, готується великий обмін. Учасники політичної робочої групи сьогодні обговорювали питання, пов'язані з реалізацією формули Штайнмаєра. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи відбудеться 12 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.