Чому не варто боятися розведення військ на Донбасі

З політичної точки зору розведення військ не грає взагалі ніякої суттєвої ролі

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Я вам скажу, только вы не обижайтесь.

Большинства страшных ужасов, которые вы рисуете себе в связи с разведением, не существует.

Объясняю:

наступление, как способ боевых действий, подразделяется на наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником и в отсутствие такового.

Ну, товарищи военные, какой способ наступления сложнее для наступающего и выгоднее для обороняющегося?)

Да-да, увы и ах, наличие серой зоны, намного выгоднее обороняющемуся, чем наступающему.

Наступающему серая зона добавляет 2 километра движения под огневым воздействием, а значит, больше шансов заблудиться, поломаться, потеряться и расстроить боевые порядки ещё до входа в соприкосновение с противником.

Обороняющемуся: плюс сорок минут на реакцию, стрельбу, минирование, манёвр, приведение в готовность и т.д.

Что касается, «обжитых позиций и пристрелянных направлений», то крайне плоха та армия, которая в считаные дни не обживает и не пристреливает, и наша армия, слава Богу, умеет это делать прекрасно.

Потому, что армия вообще-то готовится для манёвренных боевых действий, при которых постоянна смена позиций - норма.)

Учитывая, что старший аргумент на этой войне - артиллерия, а для неё два км - в принципе не очень заметны, мое резюме военной части стенания таково:

- с военной точки зрения, нам, как стороне, которая наступать не собирается, разведение выгоднее, чем противнику.

2. Политический аспект.

С политической точки зрения, само разведение не играет вообще никакой существенной роли.

Существо дела состоит в результатах встречи на высшем уровне в Нормандском формате.

А после неё - конкретных деталях нового закона про особый статус ОРДЛО, который должен быть принят (или продлён старый) до Нового года.

Вот за эти детали (амнистия, статус, выборы, порядок самоуправления и пр.) и должна будет развернуться главная борьба.

Только, боюсь, за это у нас бороться не умеют: слишком сложно.

Вот разведение, это да, это понятно: не дадим, не забудем, не простим.

Если у Путина есть хоть грамм мозгов в голове, россияне, при наличии успеха в продвижении к снятию санкций и принятию выгодных для них положений внутреннего законодательства Украины, будут соблюдать перемирие в десять раз строже, чем мы.

Если же будем стоять на своём и не отдавать, да, они будут снова пытаться качать фронт.

Но: тогда они будут теми, кто нарушил перемирие и отведение войск (зашёл в серую зону), что существенно ухудшит их статус в системе международных отношений, конкретно добавит силы и правоты к позиции Украины, а что до военных нюансов, смотри пункт первый: им куда тяжелее будет этот самый фронт качать.

Т.е. с политической точки зрения, опять же, дело не в разведении, а в общем направлении политики Зеленского и Путина в отношении национальной безопастности Украины.

А тут у нас с одной стороны разведение, с другой стороны - новый формат сотрудничества с НАТО, с третьей - нежелание монобольшинства подавать новую заявку на вступление.

Т.е. трезво рассуждая, долговременные аспекты строительства и укрепления нацбезопасности, нам пока до конца неизвестны и в любом (!) случае, их последствия: как негативные, так и позитивные, дело даже не месяцев, а их десятков.

А значит: время на оценку, исправление, смену.

3. Моральный аспект.

Он состоит из внешнего и внутреннего аспектов.

Внешний: Отбеливание агрессора и частичная его легитимация.

Но подождите, товарищи. Давайте всерьёз.

Если агрессора привечают и лелеют на широком международном уровне, какие особенные варианты остаются для Украины?

Совершенно ясно, что за шесть лет конфликта многократные попытки примирения в условиях современной международной культуры - неизбежны.

Для любителей ссылаться на Израиль, можете поинтересоваться, какой ужас и смятение, позор и уступки, пришлось претерпеть Израилю в ходе переговоров в Кемп-Девиде и «мира в Осло».

В конце концов, израильтяне уступали землю, шли на уступки, финансирование, амнистию и прочие горести даже не государству, а террористам, которые взрывались у них в автобусах.

Израильские недовольные «капитуляцией» убили в отместку за такой «мир», «премьера мира» Ицхака Рабина - это при всей экономической и военной мощи Израиля, который выиграл до этого пять войн с арабскими коалициями.

Все позорятся и у всех «...позорный мир».

Даже всемогущие США, сместив Хусейна и Каддафи, отдали Ирак аятоллам, а Ливию - россиянам, племенам и исламистам.

Сейчас ушли из Северной Сирии, подставив курдов.

Россия платит дань Чечне, выгребает от тех же Штатов, Турции и Украины, кстати, и, я вас уверяю, очень многие в РФ воспримут возвращение ОРДЛО под контроль Украины как тяжелейшее поражение России.

Мир такой, сложный.

И в этом сложном мире, разовые усилия ничего не решают, а только системная политика на протяжении нескольких лет.

Какова же системная политика в отношении нацбезопасности у монобольшинства, пока неизвестно: есть тревожные сигналы, есть обнадёживающие, в любом случае, разведение слишком малый процесс, чтобы определить судьбу Украины да ещё так быстро.

Внутренний:

А вот тут как раз очень интересно и показательно.

Весь грандиозный шум вокруг разведения, в значительной степени обусловлен тем, что военные, побывавшие и сочувствующие, начали медленно соображать, что, вообще-то, большая часть власти и общества клала на них ху*, и их мнение на хе* никому не нужно.

Это трагедия. Для тех, кто воевал и терял, а теперь не только вынужден отдавать то, за что лилась кровь, но и с ужасом понимать, что большей части сограждан это абсолютно до лампочки.

Так уходят тренды, так меняется мода.

Была мода на воспевание героизма и войны, ныне эта мода ушла.

В этом - вечная трагедия судьбы военного человека: их не замечают, чураются, не хотят знать.

Если случается война, случается и краткий миг славы, а потом снова - забвение и+/- обвинение и неприятие, как афеллированных с войной.

Маятник в украинском обществе отчетливо пошёл в другую сторону.

Ветераны оттесняются на маргинес, действующие военные, у которых то обстреляли Золотое, то не обстреляли, то уходим, то не уходим, то голосуем за Зеленского, то протестуем, становятся очень похожи на безмолвную, беспринципную, ссыкливую биомассу, озабоченную лишь тем, как бы не потревожить начальника и быть хорошими мальчиками для «великих» политиков, короче: не очень отличающуюся от коллективного «избирателя».

Между прочим, первым отводят соединение, в котором количество проголосовавших за Зе было едва не наибольшим по всем ВСУ.)

Какая там каста... какой имидж, какие герои.

Кончился праздник.

В утешение могу заметить, что история циклична и однажды военным и ветеранам снова повезёт.

Будет новая война, новая опасность, снова ленивое, развращенное и сентиментальное общество начнёт слюнявить сантименты по поводу.

А пока.... «...п*здуйте туда, куда вам скажут» - вот мессидж от власти и общества военным и ветеранам.

Это горько, но неудивительно.

Армия - слепок общества.

Если общество деморализовано, какой будет армия? Сияющей кастой суперменов?..

Группой высоких моральных авторитетов?..

Посмотрите, как генералы и начальники стелятся перед Зе.

В завершение и утешение могу добавить:

страшной гибели Неньки в пучине предательства в ближайшее историческое время не будет.

Будет на «троечку»: немножко зрады, немножко перемоги, не то Босния, не то Финляндия.

А там посмотрим.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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