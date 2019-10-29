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    Пристайко розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському

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    Пристайко розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському

    За словами міністра, розведення в Петровському почнеться, як тільки настане сьомий день припинення вогню

    Розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші. Про це в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

    За його словами, розведення в Петровському почнеться, як тільки настане сьомий день припинення вогню.

    «Зараз немає...на жаль, обстріли були... Якщо ми в Золотому розведемо сьогодні-завтра-післязавтра, ми зможемо перейти до Петровського, коли наступити сьомий день ... і питання Петровського буде закрито», - зазначив Пристайко.

    Він також назвав реальною перспективу зустрічі в нормандському форматі до кінця листопада. При цьому переговори можуть пройти і через 7-10 днів після розведення сил в Петровському.

    Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

     Читайте також: Ситуація у Золотому загострюється, все може вийти з-під контролю. Свідчення добровольця
    Донбас Донеччина військові розведення військ на Донбасі Вадим Пристайко
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