Місія ОБСЄ зафіксувала заборонену військову техніку на Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуг спілкувався з командирами по обидва боки лінії зіткнення.

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала кілька локацій, де розміщується військова техніка, яка мала бути відведена. Зокрема, йдеться про район окупованої Веселої Гори на Луганщині.

Про це повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Водночас на підконтрольних Україні територіях 21 травня спостерігачі ОБСЄ бачили 4 реактивних системи залпового вогню.

«Тож велика кількість порушень режиму припинення вогню, техніка знаходиться там, де вона бути не повинна», — підсумував Хуг.

Він сказав, що спілкувався з командирами по обидва боки лінії зіткнення.

«Вони обізнанні у посиленняя напруження. Вони зізнаються, що вони стріляють у відповідь. Як ви знаєте, це є порушенням. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що якщо це не зупинити, чи не обмежити, то все більше цивільних буде гинути», — наголосив Хуг.

Хуг також повідомив, що у селищі Кряківка Луганської області 22 травня за 100 метрів від спостережної місії ОБСЄ був відкритий вогонь.

Джерело: Громадське