Місяць дії візового режиму з РФ: скільки росіян попросили дозвіл

Менше сотні звернулось за візами на в'їзд до України

За місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулись за візами на в'їзд до України. Проте ніхто з них ще не отримав дозволу. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг», – заявив Демченко.

Він зазначив, що українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати на територію України. Тепер ця процедура є більш довшою, ніж на пунктах пропуску на кордоні.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів.

Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.