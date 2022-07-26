У Кремлі істерика: Європа може перестати видавати шенгенські візи росіянам

Москва допустила відмову Європи від видачі шенгенів росіянам

МЗС Росії не відкидає, що Європа перестане видавати росіянам шенгенські візи. Зараз, незважаючи на заходи, введені у відповідь на російське вторгнення в Україну, багато європейських країн шенгени видають, але через ажіотажний попит та взаємне висилання дипломатів отримати їх у візових центрах у Росії дуже непросто. Про це пише ВВС.

«Міністерство уважно фіксує заклики, що доносяться з Європи, припинити видачу шенгенських віз росіянам», – заявив в інтерв'ю російським ЗМІ директор консульського департаменту МЗС Росії Іван Волинкін.

Наразі Латвія, Литва, Польща, Чехія та Естонія вже фактично повністю призупинили оформлення віз російським громадянам.

За версією Асоціації туроператорів Росії (АТОР) короткострокові візи російським туристам з весни не оформлюють країни Прибалтики та Чехія. Польщі у цьому списку немає.

Хто дає шенген

Більшість країн ЄС та шенгенської зони поки що приймають документи на туристичні візи. За інформацією туроператорів, у цьому списку Греція, Іспанія, Італія, Франція, Фінляндія, Хорватія, Болгарія, Кіпр, Швейцарія, Німеччина, Угорщина, Словенія, Австрія та Швеція. Крім Чехії, Латвії, Литви та Естонії, наразі на території Росії не можна отримати візи до Данії. Данське посольство не забороняло видачу віз громадянам Росії, проте запропонувало звертатися до візових центрів інших країн.

Припиняли прийом заяв також Швеція та Норвегія, але він був відновлений у квітні. Напередодні 25 липня Фінляндія заявила, що не планує припиняти видавати туристичні візи громадянам Росії через вторгнення в Україну. Проте депутати парламенту Фінляндії наполегливо вимагають, щоб росіянам припинили видавати візи, як це зробили сусідні країни Балтії.

Днями представник Кремля Дмитро Пєсков на запитання журналістів про можливе позбавлення доступу до шенгенської візи відповів, що «виключати таку небезпеку не можна».

Немає вільних місць

Хоча деякі європейські країни продовжують давати візи в Росії, вільних слотів до візових центрів у Москві практично немає. У візових центрах Фінляндії і в Москві, і в Санкт-Петербурзі всі вільні слоти на літо вже закінчилися, а запис на вересень ще не відкрився. У візових центрах Німеччини, Австрії та Франції зараз також призупинено запис.

Запис у візовий центр Італії доступний на кінець вересня, візовий центр Швеції – на кінець серпня. До візового центру Угорщини можна записатися наступного робочого дня. Угорці ставлять візи на термін поїздки (одноразові візи), а для подання документів обов'язково потрібні викуплені квитки. Консульство Греції в Москві обмежило подання документів – заяви приймаються лише на найближчі вильоти до 31 липня.

Ажіотаж та зростання кількості відмов

Приблизно половина заяв на отримання фінських віз, які подаються до посольства республіки в Москві, відхиляються, розповів напередодні голова консульського відділу МЗС Фінляндії Юссі Таннер. Він пов'язує відмови щодо заяв із труднощами при обробці звернень через зростання їхньої кількості. Обговорюється питання щодо встановлення ліміту на видачу віз росіянам.

Тим часом росіяни починають побоюватися, що, як і у випадку з візами до США, шенген у Росії стане недоступним, і за візою доведеться їхати до інших країн. Тому багато хто зараз прагне запастися шенгеном.

Тим часом Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією.

Як відомо, Кремль взявся погрожувати Фінляндії через скандал із візами для росіян.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіянам, які намагаються оформити візу до Мексики, відмовляють українською мовою.

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