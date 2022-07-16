МЗС України пояснило росіянам, коли вони зможуть отримати візи у Москві та Пітері

Громадяни країни-агресорки, які знаходяться на її території, зможуть звернутися до візових центрів у восьми російських містах

Міністерство закордонних справ України виступало за запровадження візового режиму з Росією ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент підтримав цю ініціативу і Кабмін у червні ухвалив рішення. Коли 1 липня цей режим запрацював, МЗС технічно вже було до нього готове. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко.

Він повідомив, що громадяни Росії, які знаходяться на території РФ, можуть звернутися до незалежних візових центрів у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

«Наразі візові центри не працюють, але МЗС України очікує, що вони розпочнуть роботу найближчим часом. Зараз вирішуються логістичні питання. Обробка віз буде здійснюватися на базі одного з українських посольств у сусідній із Росією країні», – сказав Ніколенко.

Для росіян за межами РФ існує інша опція. «Вони можуть або звертатися напряму до українських дипломатичних установ, або так само до незалежних візових центрів, якщо з ними є домовленість про надання відповідних послуг», – розповів Ніколенко.

За його словами, початок роботи візових центрів у РФ – питання кількох тижнів. «Зараз подати документи на території Росії неможливо. Тільки за її межами, але лише у тих країнах, у яких російський громадянин має дозвіл на постійне або тимчасове проживання», – зазначив речник МЗС.

Він також пояснив, чому для видачі віз обрана компанія VFS Global. «Міністерство обрало одного із глобальних лідерів надання візових послуг. З цією компанією, яка пройшла тендер, співпрацює також велика кількість країн. Водночас важливо розуміти: візовий центр у Росії не має жодного стосунку до ухвалення рішень. Вони будуть ухвалюватися в Україні. Візовий центр – це, по суті, поштова скринька. Його задача – прийняти необхідний перелік документів і передати його українській стороні. Далі ці документи опрацьовуватимуться у системі МЗС, у співпраці із компетентними органами України. І після того, як рішення буде ухвалене, візовий центр поінформує людину, отримає вона візу чи ні», – сказав Ніколенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Стало відомо, скільки росіян вже подали заявки на візи в Україну.

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