МЗС: Росіянам буде складно отримати візи

Ніколенко: «Громадянин Росії отримає українську візу, але це не гарантує йому права в’їзду до України»

Громадянам країни-агресорки буде складніше отримати візу для в’їзду на територію України через розв’язану Росією війну. На опрацювання заявок піде більше часу, буде ретельніша перевірка, повідомив «Главкому» речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Росія є державою-агресором, громадяни Росії беруть безпосередню участь в агресивній війні проти України. Тому, звичайно, до них буде підвищена увага та посилена перевірка. Для російських громадян терміни отримання української візи залежатимуть від тривалості перевірки. Будуть вивчатися мета поїздки, документи, які надає особа, родинні зв’язки в Україні, та інші фактори. До чоловіків та жінок призовного віку застосовуватиметься більш ретельна перевірка і візу отримати буде складно», – наголосив Ніколенко.

Він також зауважив, що наявність візи ще не гарантуватиме, що особу пропустять на територію України.

«Російські громадяни повинні розуміти, що опрацювання їхніх заявок займатиме довший час. І навіть якщо громадянин Росії отримає українську візу, це не гарантує йому права в’їзду до України. Остаточне рішення про перетин кордону ухвалюватимуть прикордонники.

Насамперед, їм треба довести мету поїздки, її ретельно перевірятимуть у різних базах даних. Також запитувач візи має надати підтвердження наявності достатніх фінансових ресурсів для перебування в Україні, страховий поліс та нотаріально засвідчене запрошення від приватної або юридичної особи. За необхідності, консул може запросити додаткові документи», – зазначив речник МЗС.

Раніше стало відомо, скільки росіян вже подали заявки на візи в Україну.

Нагадаємо, з 1 липня росіяни не можуть потрапити на територію України без візи. Обмеження стосуються і жителів прикордонних областей Росії. Вони можуть приїжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко заявив, що власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.