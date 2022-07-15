Як росіянам потрапити до України під час війни. Роз’яснює МЗС

«Візовий центр у Росії – лише поштова скринька»

З 1 липня для громадян Росії запроваджено візовий режим. Раніше це рішення, ініційоване президентом, ще всередині червня ухвалив уряд. Відтепер росіяни, які перебувають на території РФ, де віднедавна не діють українські консульства, можуть отримати візи на відвідання України через міжнародного оператора VFS Global, який приймає документи у восьми російських містах. Цей оператор виконуватиме функції «поштової скриньки» між українською та російською сторонами.

Наскільки запровадження візового режиму є дієвим для безпеки України та що саме робити росіянам, які хочуть потрапити на територію нашої країни? Про це «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко. Він надав відповіді на ключові питання, що виникли після запровадження візового режиму.

Початок роботи візових центрів у РФ – це питання кількох тижнів, вважають в МЗС

Фото: Facebook Олега Ніколенка

Як діє візовий режим

МЗС виступало за запровадження візового режиму з РФ ще до початку повномасштабної війни. Президент підтримав цю ініціативу і Кабмін у червні ухвалив рішення. Тобто всі обставини склалися так, що це рішення назріло і було ухвалене. Відповідно, коли 1 липня цей режим запрацював, МЗС технічно вже було до нього готове.

Громадяни Росії, які знаходяться на території РФ, можуть звернутися до незалежних візових центрів у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. Наразі візові центри не працюють, але МЗС України очікує, що вони розпочнуть роботу найближчим часом. Зараз вирішуються логістичні питання. Обробка віз буде здійснюватися на базі одного з українських посольств у сусідній із Росією країні.

Для росіян за межами РФ існує інша опція. Вони можуть або звертатися напряму до українських дипломатичних установ, або так само до незалежних візових центрів, якщо з ними є домовленість про надання відповідних послуг.

Чому для видачі віз обрана компанія VFS Global

фото: gulfnews.com

Міністерство обрало одного із глобальних лідерів надання візових послуг. З цією компанією, яка пройшла тендер, співпрацює також велика кількість країн. Водночас важливо розуміти: візовий центр у Росії не має жодного стосунку до ухвалення рішень. Вони будуть ухвалюватися в Україні. Візовий центр – це, по суті, поштова скринька. Його задача – прийняти необхідний перелік документів і передати його українській стороні. Далі ці документи опрацьовуватимуться у системі МЗС, у співпраці із компетентними органами України. І після того, як рішення буде ухвалене, візовий центр поінформує людину, отримає вона візу чи ні.

Чи є черга з громадян Росії за візами

За перший тиждень дії візового режиму з Росією жодних звернень на отримання українських віз від росіян не надійшло. Але, станом на 14 липня, ми маємо 35 зареєстрованих в інформаційній системі «Віза» анкет. Майже половина з цих заявок – короткострокові візи з приватною метою. Решта – довготермінові, задля возз’єднання з громадянином України. Ці заявки надійшли до наших посольств в Угорщині, Киргизстані, Польщі та Німеччині.

Коли запрацюють візові центри у РФ

Початок роботи візових центрів у РФ – питання, мабуть, кількох тижнів. Зараз подати документи на території Росії неможливо. Тільки за її межами, але лише у тих країнах, у яких російський громадянин має дозвіл на постійне або тимчасове проживання.

Скільки часу може зайняти отримання візи

Росія є державою-агресором, громадяни Росії беруть безпосередню участь в агресивній війні проти України. Тому, звичайно, до них буде підвищена увага та посилена перевірка. Для російських громадян терміни отримання української візи залежатимуть від тривалості перевірки. Будуть вивчатися мета поїздки, документи, які надає особа, родинні зв’язки в Україні, та інші фактори. До чоловіків та жінок призовного віку застосовуватиметься більш ретельна перевірка і візу отримати буде складно.

До опрацювання візових анкет будуть залучені відповідні органи України. Тому російські громадяни повинні розуміти, що опрацювання їхніх заявок займатиме довший час. І навіть якщо громадянин Росії отримає українську візу, це не гарантує йому права в’їзду до України. Остаточне рішення про перетин кордону ухвалюватимуть прикордонники.

Що треба зробити росіянину для отримання візи

фото з відкритих джерел

Насамперед, довести мету поїздки, її ретельно перевірятимуть у різних базах даних. Також запитувач візи має надати підтвердження наявності достатніх фінансових ресурсів для перебування в Україні, страховий поліс та нотаріально засвідчене запрошення від приватної або юридичної особи. За необхідності, консул може запросити додаткові документи.

Скільки коштуватиме віза

Зараз вартість візи складає $65. Термінового оформлення немає. Росіяни можуть отримувати три типи віз: короткострокову, довгострокову і транзитну.

Хто саме вирішуватиме, чи давати візу

24 лютого Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Усі українські дипломатичні установи у Росії були закриті на початку березня з міркувань безпеки. Персонал евакуйовано і консули зараз працюють у посольствах сусідніх з Росією держав, зокрема у країнах Балтії, а також у Фінляндії, Польщі та інших країнах Європи. На базі посольств у сусідніх країнах і буде здійснюватися обробка візових анкет, оскільки тамтешні українські консули мають відповідні знання та підготовку.

Як візовий режим вплине на безпекову ситуацію

З одного боку, запровадження візового режиму з РФ стало символічним рішенням. У день, коли про нього оголосили, у Брюсселі було ухвалено надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

З іншого боку, візовий режим – конкретний інструмент захисту національної безпеки та суверенітету. Він дозволить виявляти людей, які загрожують безпеці України, ще до перетину державного кордону, а також більш ефективно контролювати тих, хто вже перебуває у нашій державі.

У рішенні про візовий режим дві складові – символізм та конкретні безпекові питання.

Чи сильно зараз навантажені українські посольства

Навантаження на українські посольства та консульства посилюється. Через щоденні агресивні дії Росії, що проявляються у збільшенні ракетних ударів по цивільних об’єктах, по мирному населенню, зокрема як це було вчора у Вінниці, велика кількість українців змушені виїжджати у більш безпечні місця, у тому числі, в інші країни. Тому наші консули працюють 24/7, аби надавати їм допомогу.

На в’їзд в Україну зараз розраховує не так багато іноземців. Дуже багато країн наклали певні обмеження, повідомили своїм громадянам про рівень небезпеки і не радять їм відвідувати Україну. Тиждень тому Україна оголосила, що цього року не зможе прийняти паломників-хасидів саме через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Чи потрібна віза тим, хто має посвідку на проживання

Якщо громадянин Росії має дійсну посвідку на тимчасове чи постійне проживання, теоретично йому не потрібно оформлювати візу.

Якщо такої посвідки немає, він мусить оформити українську в’їзну візу. Для цього він може або дочекатися відкриття візових центрів у Росії або податися на візу у країні постійного або тимчасового проживання.

Павло Вуєць, «Главком»