Харківський чиновник назвав причину сплеску Covid-19 в регіоні



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Місцева влада підозрює, що весілля та дні народження призвели до сплеску коронавірусу

У Харківській області, де останні кілька днів фіксують рекордну кількість хворих на Covid-19, розпочато епідрозслідування.

Про це Суспільному розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух.

«Велика кількість громадян несерйозно ставиться до дотримання карантинних заходів: проводять досить великі заходи з святкування дня народження і, власне, там відбувається доволі серйозне інфікування. Ми хочемо проаналізувати дії наших лікарів первинної ланки: наскільки ефективно вони відпрацьовують контактних людей», — розповів він.

При цьому представник ОДА наголосив, що у Харкові спостерігають непоодинокі випадки, коли заражені коронавірусом жителі порушують карантин, «ходять по місту та інфікують жителів Харкова».

Водночас заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан вважає, що сплеск захворюваності пов’язаний із збільшенням кількості тестувань.

«Ми плануємо розібратися, звідки ці випадки. Поки на себе звертають увагу велика кількість приватних лабораторій», — розповіла вона.

Між іншим, напередодні у метро міста Харкова стався неприємний інцидент між двома пасажирами. Літній чоловік зробив зауваження молодому хлопцю за відсутність маски. Він висловив обурення тим, що молодий хлопець порушує карантинні правила, а це може призвести до інфікування інших пасажирів.

У Міністерстві охорони здоров’я України закликали дотримуватися низки правил при відвідуванні кафе і ресторанів на фоні зростання захворюваності Covid-19 в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію