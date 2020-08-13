  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глави МЗС України та Німеччини обговорили зустріч міністрів Нормандської четвірки

    • Розсилка
    <span>Робочий візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Берліна, 2 червня 2020 року&nbsp;</span> - Глави МЗС України та Німеччини обговорили зустріч міністрів Нормандської четвірки
    Робочий візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Берліна, 2 червня 2020 року 
    Фото: germany.mfa.gov.ua

    Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День незалежності

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом перспективи зустрічі міністрів Нормандської четвірки та ситуацію в Білорусі.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    «Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом... Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні.

    Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Кулеба поінформував Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих та поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що стале припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання.

    «Дмитро Кулеба та Гайко Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації «Восток SOS» Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Міністри домовилися підтримувати зв’язок щодо цієї ситуації», - додають в МЗС.

    Крім того, міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, яких уряди вживають для протидії коронавірусу. Кулеба висловив особливу вдячність німецькому колезі за готовність Уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень: «Для нас це справжній дружній жест і прояв солідарності Німеччини у протидії пандемії коронавірусу».

    Глава МЗС України також подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої держави - День незалежності.

     

    МЗС Німеччина міністр День Незалежності Україна Дмитро Кулеба Нормандская четверка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ