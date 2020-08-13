Глави МЗС України та Німеччини обговорили зустріч міністрів Нормандської четвірки



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Робочий візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Берліна, 2 червня 2020 року Фото: germany.mfa.gov.ua

Глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День незалежності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом перспективи зустрічі міністрів Нормандської четвірки та ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом... Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Кулеба поінформував Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих та поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що стале припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання.

«Дмитро Кулеба та Гайко Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації «Восток SOS» Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Міністри домовилися підтримувати зв’язок щодо цієї ситуації», - додають в МЗС.

Крім того, міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, яких уряди вживають для протидії коронавірусу. Кулеба висловив особливу вдячність німецькому колезі за готовність Уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень: «Для нас це справжній дружній жест і прояв солідарності Німеччини у протидії пандемії коронавірусу».

Глава МЗС України також подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої держави - День незалежності.