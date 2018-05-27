Митрополит Олександр Драбинко відповів на заборону Синоду УПЦ МП говорити про автокефалію

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Митрополит Олександр звернувся до вірян

Митрополит Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександр (Драбинко), вікарій Київської Митрополії має намір продовжувати говорити про автокефалію Українською церкви, оскільки віруючі вповноважили його на це. Про це стало відомо з повідомлення священника УПЦ МП Андрія Дудченка у Facebook.

За його словами, у неділю, 27 травня, митрополит Олександр звернувся до вірян, що відвідали службу у Спасо-Преображенському соборі з питанням, чи продовжувати йому говорити про автокефалію.

«Митрополит Олександр спитав парафіян, чи вповноважують вони владику бути голосом своєї пастви та публічно говорити на тему об’єднання і автокефалії Православної Церкви в Україні. Парафіяни єдиним серцем і устами підтримали свого пастиря. Молімося, щоб Господь благословив миром і єдністю Свою Церкву в нашій державі», - написав Дудченко.

Раніше Синод Української Православної Церкви Московського патріархату під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія звинуватив у «непристойній поведінці» Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), вікарія Київської Митрополії, який підтримав автокефалію української церкви.

Нагадаємо, митрополит Драбинко раніше був особистим секретарем вже покійного митрополита Володимира, який помер 5 липня 2014 року. Драбинко вважається одним з найбільш проукраїнських церковників в УПЦ МП.

19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. За це рішення проголосувало 268 нардепів.

Днем раніше президент Петро Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію І про надання українській церкві томосу про автокефалію.