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    Mitsubishi Electric виходить з російського ринку

    Росіяни залишаться без продукції&nbsp;Mitsubishi Electric - Mitsubishi Electric виходить з російського ринку
    Росіяни залишаться без продукції Mitsubishi Electric

    Станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній

    Японська багатонаціональна компанія з виробництва електроніки та електричного обладнання Mitsubishi Electric припиняє постачання своєї продукції на російський ринок через вторгнення Росії до України.

    Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. У відповідь на агресію РФ низка компаній заявила про вихід з країни.

    Так, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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    Теги: Росія війна ринок Україна
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    Mitsubishi Electric виходить з російського ринку