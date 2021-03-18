Міжнародна група відреагувала на звіт Ірану щодо збиття літака МАУ

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 тепер ретельно вивчатиме звіт Ірану і його висновки

Координаційна група продовжуватиме вимагати від Ірану підзвітності та прозорості за трагедію та справедливості для жертв

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 продовжуватиме вимагати від Ірану підзвітності та прозорості в зв’язку з трагедією літака МАУ та справедливості для жертв.

Про це йдеться в Спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, повідомляє пресслужба МЗС України.

«Ми, міністри, що представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до відома остаточний Звіт про розслідування безпекових аспектів, оприлюднений Ісламською Республікою Іран, щодо збиття рейсу Міжнародних авіаліній України 752 (PS752)», – йдеться у заяві.

Як зазначається, держави координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей звіт і його висновки. Та висловлюють солідарність з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату.

Також координаційна група продовжуватиме вимагати від Ісламської Республіки Іран підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв.

Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.