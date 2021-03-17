Іран назвав винного у збитті українського літака
Іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети
Винним у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ під Тегераном є оператор ППО. Про це йдеться в остаточній версії доповіді іранської влади про причини трагедії, повідомляє Reuters.
«Літак був ідентифікований як ворожа ціль через помилку оператора ППО неподалік від Тегерана, і по ньому було випущено дві ракети», – йдеться у звіті Управління цивільної авіації Ірану.
Відзначається, що дії екіпажу літака не зіграли ролі в помилці, що трапилася.
Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.
Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.