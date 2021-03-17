  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Іран назвав винного у збитті українського літака

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іран опублікував звіт щодо літака рейсу МАУ, збитого над Тегерааном&nbsp; - Іран назвав винного у збитті українського літака
    Іран опублікував звіт щодо літака рейсу МАУ, збитого над Тегерааном 
    Фото: Anadolu Agancy

    Іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети

    Винним у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ під Тегераном є оператор ППО. Про це йдеться в остаточній версії доповіді іранської влади про причини трагедії, повідомляє Reuters.

    «Літак був ідентифікований як ворожа ціль через помилку оператора ППО неподалік від Тегерана, і по ньому було випущено дві ракети», – йдеться у звіті Управління цивільної авіації Ірану.

    Відзначається, що дії екіпажу літака не зіграли ролі в помилці, що трапилася.

    Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

    Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

    8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

    Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

    Читайте також:
    Теги: Іран авіакатастрофа літак військові МАУ розслідування Україна ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies