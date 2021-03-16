Збиття літака Іл-76 з десантниками: суд виніс Плотницькому вирок

Лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева визнали винними у скоєнні теракту, що призвів до загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу

Лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева визнали винними у скоєнні теракту, що призвів до загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу

Фігурантів судили заочно понад три роки

Красногвардійський районний суд Дніпра завершив розгляд кримінального провадження проти лідерів незаконного збройного угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гуреєва та Андрія Патрушева за скоєння теракту, що призвів до збиття літака ІЛ-76 та загибелі 40 десантників і дев’яти членів екіпажу 14 червня 2014 року в Луганському аеропорту.

Усіх трьох заочно засудили до довічного ув’язнення. Обвинувальний вирок склав понад сто сторінок тексту. Його зачитували в суді на двох засіданнях. Фігурантів судили заочно понад три роки.

Адвокат зазначив, що погоджується з вироком про довічне ув'язнення, але не погоджується з тим, що не присудили компенсацію, тому буде це оскаржувати.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

Після цього процес не зміг розпочатися спочатку в Бабушкінському районному суді Дніпра через самовідводи суддів, а потім і в Красногвардійському суді – також через самовідвід спершу одного, а потім іншого судді.

У кінці 2017 року справу передали в апеляційний суд області для визначення підсудності, але той знову повернув її до Красногвардійського райсуду.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.

Ігор Плотницький на момент збиття українського літака був «міністром оборони» самопроголошеної «ЛНР», Патрушев та Герєєв очолювали незаконні формування бойовиків.

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