Очільник МЗС розкритикував звіт Ірану щодо збиття українського літака
Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття пасажирського літака біля Тегерана
У МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака. Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.
Як розповів міністр, Україна направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень і пропозицій до проєкту цього звіту і наполягала, щоб Тегеран долучив їх до фінального документа.
«Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, не що інше, як цинічна спроба приховати справжні причини знищення нашого літака. Аналіз документа показує, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів», – підкреслив він.
Кулеба констатував, що розслідування, яке проводив Іран, було упередженим, представлені докази вибірковими, а висновки – оманливими.
«Документ не відкриває всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії і ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт – це збірник маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Іран. Іран не знайшов сил, аби визнати свою відповідальність», – заявив міністр.
Голова МЗС пообіцяв, що Україна разом із міжнародними партнерами буде домагатися покарання Ірану за цей злочин усіма можливими способами.
Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.
Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.
Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.