Очільник МЗС розкритикував звіт Ірану щодо збиття українського літака

Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття пасажирського літака біля Тегерана

У МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака. Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

Як розповів міністр, Україна направляла Ірану понад 90 сторінок зауважень і пропозицій до проєкту цього звіту і наполягала, щоб Тегеран долучив їх до фінального документа.

«Але те, що ми сьогодні бачимо в опублікованому звіті, не що інше, як цинічна спроба приховати справжні причини знищення нашого літака. Аналіз документа показує, що Іран провів розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів», – підкреслив він.

Кулеба констатував, що розслідування, яке проводив Іран, було упередженим, представлені докази вибірковими, а висновки – оманливими.

«Документ не відкриває всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії і ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт – це збірник маніпуляцій, мета якої не з'ясувати істину, а виправдати Іран. Іран не знайшов сил, аби визнати свою відповідальність», – заявив міністр.

Голова МЗС пообіцяв, що Україна разом із міжнародними партнерами буде домагатися покарання Ірану за цей злочин усіма можливими способами.

Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.