Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на $517 млн



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В серпні Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 607,4 млн доларів боргу

За місяць міжнародні резерви України скоротилися на 2,9% (517 млн доларів) до 17,2 млрд доларів.

Про це у середу повідомляє Національний банк.

«Станом на 1 вересня міжнародні резерви України склали 17 231,7 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в серпні Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 607,4 млн доларів боргу.

Крім того, минулого місяця на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 млн долаів, з яких 389,2 млн доларів становили обслуговування і погашення за державними цінними паперами.

При цьому минулого місяця уряд розмістив облігацій зовнішньої держпозики на 725 млн доларів, а внутрішньої - на 382,1 млн доларів і 69,1 млн євро.

НБУ також проводив у серпні інтервенції з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку. За підсумками місяця було продано 668 млн доларів. При цьому на поповнення резервів у серпні було куплено 16,7 млн доларів.

В цілому станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.

Як повідомляв «Главком», Національний банк України витратив близько 40 мільярдів доларів валютних резервів на підтримку курсу гривні протягом 2011-2014 років.