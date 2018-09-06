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    Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на $517 млн

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    Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на $517 млн

    В серпні Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 607,4 млн доларів боргу

    За місяць міжнародні резерви України скоротилися на 2,9% (517 млн доларів) до 17,2 млрд доларів.

    Про це у середу повідомляє Національний банк.

    «Станом на 1 вересня міжнародні резерви України склали 17 231,7 млн дол. США», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в серпні Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 607,4 млн доларів боргу.

    Крім того, минулого місяця на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 447,9 млн долаів, з яких 389,2 млн доларів становили обслуговування і погашення за державними цінними паперами.

    При цьому минулого місяця уряд розмістив облігацій зовнішньої держпозики на 725 млн доларів, а внутрішньої - на 382,1 млн доларів і 69,1 млн євро.

    НБУ також проводив у серпні інтервенції з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку. За підсумками місяця було продано 668 млн доларів. При цьому на поповнення резервів у серпні було куплено 16,7 млн доларів.

    В цілому станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 2,9 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.

    Як повідомляв «Главком», Національний банк України витратив близько 40 мільярдів доларів валютних резервів на підтримку курсу гривні протягом 2011-2014 років.

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