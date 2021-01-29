Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%

У щоквартальному звіті названі три основні причини зростання інфляції

У поточному році інфляція прискориться до 7%. Такий прогноз міститься в щоквартальному інфляційному звіті Нацбанку.

Зазначається, що головною причиною інфляції стане попит на продукти харчування, що переважатиме пропозицію.

Також важливою причиною зростання інфляції стане подорожчання енергоносіїв ‒ автомобільного палива, природного газу для населення і зростання комунальних послуг.

Третім фактором прискорення інфляції буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6 000 грн в січні і 6 500 грн в грудні 2021 роки), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.

«Відповідно очікується, що бізнес буде компенсувати ці додаткові витрати шляхом підвищення цін», ‒ йдеться в огляді.

«Наголошується, що зростання продовольчої інфляції в першому півріччі поточного року продовжиться внаслідок низького минулорічного врожаю, однак після надходження в продаж продукції нового врожаю, продовольча інфляція уповільниться в кінці року до 6%», – говориться в огляді.

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Зазначається, що НБУ буде готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до цільового діапазону.