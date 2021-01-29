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    Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%

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    Одним з факторів зростання інфляції стане збільшення мінімальної зарплати - Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%
    Одним з факторів зростання інфляції стане збільшення мінімальної зарплати
    Фото з відкритих джерел

    У щоквартальному звіті названі три основні причини зростання інфляції

    У поточному році інфляція прискориться до 7%. Такий прогноз міститься в щоквартальному інфляційному звіті Нацбанку.

    Зазначається, що головною причиною інфляції стане попит на продукти харчування, що переважатиме пропозицію.

    Також важливою причиною зростання інфляції стане подорожчання енергоносіїв ‒ автомобільного палива, природного газу для населення і зростання комунальних послуг.

    Третім фактором прискорення інфляції буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6 000 грн в січні і 6 500 грн в грудні 2021 роки), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.

    «Відповідно очікується, що бізнес буде компенсувати ці додаткові витрати шляхом підвищення цін», ‒ йдеться в огляді.

    «Наголошується, що зростання продовольчої інфляції в першому півріччі поточного року продовжиться внаслідок низького минулорічного врожаю, однак після надходження в продаж продукції нового врожаю, продовольча інфляція уповільниться в кінці року до 6%», – говориться в огляді.

    Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Зазначається, що НБУ буде готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до цільового діапазону.

    Теги: інфляція Національний банк бізнес продукти харчування населення НБУ
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