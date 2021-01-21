«Прогрес є». Голова Нацбанку прокоментував співпрацю з МВФ

Шевченко відмовився детальніше коментувати хід переговорів з МВФ

Національний банк України (НБУ) оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу.

Як нагадав Шевченко, робота місії в Україні триває.

«Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори на даний момент ідуть і прогрес, безумовно, є», - сказав глава Шевченка.

Глава НБУ заявив, що в кінці 2020 року було зроблено кілька важливих кроків. Зокрема, центробанк направив у парламент закон про банківську діяльність, був затверджений держбюджет і внесені зміни про повноваження НАЗК.

При цьому Шевченко відмовився детальніше коментувати хід переговорів з МВФ.

Раніше керівник Мінфіну розповів про майбутній формат співпраці України з МВФ. За його словами, на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ.

«І ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми. Ми все ще залежатимемо від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками. Але ми хочемо змінити формат співпраці», ‒ стверджує міністр.

До відома, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду $1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить $1 672,9 млн.

Як повідомлялося 11 січня, МВФ відновив роботу в Україні.

Напередодні нового року міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ. «Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна цього року потребувати рекордних запозичень.