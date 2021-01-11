МВФ відновив роботу в Україні

Поки не відомо, коли Україна отримає новий кредит від МВФ

Місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво Міжнародного валютного фонду.

21 грудня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через ковід-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Після завершення новорічних свят місія мала поновитися у січні 2021 року.

Напередодні нового року міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ. «Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна цього року потребувати рекордних запозичень.



