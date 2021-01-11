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    МВФ відновив роботу в Україні

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    Поки не відомо, коли Україна отримає новий кредит від МВФ&nbsp; - МВФ відновив роботу в Україні
    Поки не відомо, коли Україна отримає новий кредит від МВФ 
    Фото з відкритих джерел

    Місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку

    Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво Міжнародного валютного фонду.

    21 грудня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через ковід-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

    Після завершення новорічних свят місія мала поновитися у січні 2021 року.

    Напередодні нового року міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ«Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

    До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна цього року потребувати рекордних запозичень.

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    Теги: МВФ кредит економіка ціни Україна фінанси
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