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У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію
фото:https://minust.cap.ru

У Росії говорять, що додаткових заходів у рамках часткової мобілізації не планується і не проводиться

Відновлення призову резервістів у рамках часткової мобілізації у Росії не планується. Про це заявили у національному центрі управління обороною.

Зокрема у відомстві зазначили, що на гарячу лінію почали надходити дзвінки від росіян з питаннями про можливе продовження мобілізації та додали, що розглядають чутки про поновлення призову як свідому дезінформацію.

«Жодних додаткових заходів у рамках часткової мобілізації не планується і не проводиться. Міноборони Росії закликає громадян не піддаватися на провокації», – відповіли на запитання росіян представники оборонного відомства.

Представники Міноборони нагадали, що продовжують консультації громадян Росії у цілодобовому режимі.

Часткова мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня та завершилася 28 жовтня 2022 року. Загалом із запасу призвали 300 тисяч росіян. Від мобілізації в країні звільнили понад 830 тисяч осіб, частина з них – співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу та інших соціально значущих державних сфер. 

Нагадаємо, Росія, ймовірно, не розпочне чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Наразі Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і мобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації. Російські Telegram-канали почали рекламувати набір у діючі добровольчі батальйони після припинення таких призовів у вересні 2022 року. Деякі місцеві російські чиновники також створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом.

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Теги: росія Міноборони Міноборони РФ мобілізація Telegram

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