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Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому
Росіяни у паніці повертаються додому
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через великий потік машин на кордоні виник великий затор

Після того, як у столиці Грузії Тбілісі почалися протести через скандальний закон про іноагентів, із країни почали тікати росіяни. Громадяни держави-агресора, які приїхали у Грузію після початку повномасштабної війни РФ проти України, вирішили, що тепер вдома їм буде безпечніше.

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Цікаво, що назад до Росії їдуть не лише жінки, а й чоловіки, які ховалися у Грузії від мобілізації на так звану спецоперацію. Через великий потік машин перед контрольно-пропускним пунктом на грузинсько-російському кордоні виник великий затор.

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Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому фото 3
Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому фото 4
Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому фото 5

У чатах для росіян у Грузії втікачі питали, чи випустять назад до РФ людей із боргами. Вони також масово цікавилися тим, наскільки багато машин зараз зібралося на кордоні і чи потрібно для в'їзду до Росії, щоб на авто були зимові шини.

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На весь екран
Втеча росіян на карті: черги на кордоні

Росіяни так поспішали залишити протестну Грузію, що навіть виїжджали на зустрічну смугу руху, чим лише ускладнювали ситуацію на дорозі.

Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому фото 6

Проте російська журналістка Ксенія Собчак переконана, що насправді ситуація перебільшена.

«А от чего именно эти люди, уехавшие от мобилизации и войны, бегут теперь? Там что, были погромы русских лавок на фоне протестов? Русских бариста загоняли на крыши кофеен? В веган фрик кафе vol.3 побили окна? Обрили какую-нибудь русскую феминистку? Может быть русских кидали на штыки грузинской полиции, выбивали им дверь при штурме парламент? Нет. Ничего. Это был грузинский протест против грузинской власти внутри грузинской страны. Уровень нелюбви к нашим дорогим соотечественникам от этого не изменился ни в какую сторону», – написала Собчак.

Вона додала, що затори на кордоні утворилися тому, що напередодні він був закритий через погані погодні умови.

Нагадаємо, восени росіяни тікали від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Громадяни РФ зібралися у багатокілометровий затор на виїзді з країни-агресорки у Грузію.

Напередодні ж президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Загалом, за підрахунками Міноборони, йшла мова про 300 тис. резервістів.

Після цього стало відомо, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео)

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

До слова, у Грузії протестувальники перевернули авто поліції та спорудили барикади (відео). Цієї ночі силовики застосували проти мітингувальників звукове обладнання (відео).

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

Зауважимо, сьогодні, 9 березня керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів.

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Теги: росія Грузія росіяни

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