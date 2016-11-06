Могила більшовика у Харкові виявилась політичним фейком Радянського Союзу

Буде складено відповідний акт, на підставі якого Міністерство культури має змінити статус поховання

Під час шурфування місця, відомого як місце поховання більшовика Миколи Руднєва, його останки не знайдені. Про це на своїй сторінці в Facebook написав директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко. За його словами, під могильною плитою на площі Героїв Небесної сотні було виявлене тільки



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Буде складено відповідний акт, на підставі якого Міністерство культури має змінити статус поховання

Під час шурфування місця, відомого як місце поховання більшовика Миколи Руднєва, його останки не знайдені. Про це на своїй сторінці в Facebook написав директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

За його словами, під могильною плитою на площі Героїв Небесної сотні було виявлене тільки сміття.

Буде складено відповідний акт, на підставі якого Міністерство культури має змінити статус поховання.

Надгробної плити на це місці не буде, зазначив Сидоренко.

Нагадаємо, міська комісія Харкова з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища прийняла рішення перепоховати останки Миколи Руднєва.

Микола Руднєв (1894 - 1918) - офіцер військового часу Російської імператорської армії, учасник Громадянської війни в Росії, більшовик. Нагадаємо, в 2015 році в рамках декомунізації пл. Руднєва була перейменована в пл. Героїв Небесної сотні.