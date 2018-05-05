Молдова просить Росію відмовитися від проведення військового параду в Придністров'ї

Кишенів закликає Росію вивести війська зі своєю території

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови закликало так звану Оперативну групу російських військ (ОГРВ) не брати участі у військовому параді на території Придністров'я з нагоди 9 травня. Про це повідомляє видання Deschide з посиланням на заяву МЗС Молдови. Міністерство «не схвалює рішення і ставлення військового



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Фото: novostipmr.com Російські війська у Придністров'ї

Кишенів закликає Росію вивести війська зі своєю території

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови закликало так звану Оперативну групу російських військ (ОГРВ) не брати участі у військовому параді на території Придністров'я з нагоди 9 травня. Про це повідомляє видання Deschide з посиланням на заяву МЗС Молдови.

Міністерство «не схвалює рішення і ставлення військового командування ОГРВ, і закликає владу Російської Федерації утриматися від військових дій, що демонструють зухвалий характер стосовно конституційності Республіки Молдова», - йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ звертає увагу на ризики, які можуть виникнути для процесу врегулювання придністровського конфлікту.

«Подібні дії грубо підривають суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова. Міністерство нагадує, що Російська Федерація неодноразово відкрито і однозначно виступала за дотримання цих принципів», - також йдеться у заяві міністерства.

Молдовське міністерство підкреслює необхідність виведення російських військ з території країни.