Молдованин хотів в’їхати в Україну на авто з георгіївською стрічкою



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Стрічку вилучили, а громадянину Молдови заборонили в’їзд в Україну на три роки

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону у пункті пропуску вилучили георгіївську стрічку у 52-річного громадянина Молдови.

Як повідомляє прес-служба прикордонного загону в Могилів-Подільському, це сталося в минулу суботу, 18 травня.

Символ російської агресії чоловік прилаштував на дзеркало автомобіля і хотів в’їхати на територію України.

Стрічку прикордонники вилучили, а самому громадянину Молдови заборонили в’їжджати в Україну терміном на три роки.

З початку 2019 року понад десять іноземців, котрі використовували георгіївські стрічки, були притягнуті прикордонниками до адмінвідповідальності на цій ділянці.

На тих, хто вперше скоїв це правопорушення, правоохоронці накладали штрафи від 850 до 2550 грн. У повторних випадках порушення закону - штраф до 5100 грн або арешт на 15 діб з конфіскацією пропагандистських матеріалів.