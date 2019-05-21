На Донеччині прикордонники вимагали хабарі від перевізників



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Під час обшуків вилучено грошові кошти на загальну суму 81 тиc. грн, $13 000 та €300 Фото: Державне бюро розслідувань

Протягом квітня-травня було задокументовано понад 70 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 600 тис. грн

На Донеччині викрито схему отримання грошей прикордонниками від перевізників.

Про це 21 травня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

«Слідчими Краматорського теруправління ДБР спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області, за процесуального керівництва Військової прокуратури об'єднаних сил, припинено схему отримання неправомірної вигоди працівниками прикордонної служби», - говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, група інспекторів прикордонної служби, створюючи штучні перешкоди для перевізників, які перетинають КПВВ «Новотроїцьке», систематично вимагали й отримували від них грошові кошти.

«В подальшому, за раніше встановленою домовленістю, в орендованому приміщенні за безпосередньої участі командира відділу прикордонної служби ОБПК «Волноваха» відбувалось розподілення неправомірно отриманих коштів для подальшої їх передачі окремим працівникам вищої ланки прикордонного загону», - розповіли в ДБР.

Зазначається, що протягом квітня-травня було задокументовано понад 70 фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 600 тис. грн.

Після одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. та їх розподілу злочинну діяльність було припинено правоохоронцями.

«Під час проведення слідчих дій, зокрема, одночасних обшуків у службових приміщеннях КПВВ «Новотроїцьке», Донецького прикордонного загону ДПС України та за місцями проживання усіх фігурантів злочинної схеми, виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 6 тисяч гривень, а також грошові кошти на загальну суму 81 тиc. грн, $13 000, €300 та чорнові записи з розподілом коштів між учасниками злочинної схеми», - повідомили в ДБР.

Наразі затримано троє осіб, причетних до незаконної діяльності. Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, на Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів області.