Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника



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Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови

Морська охорона затримала три турецьких риболовецьких судна, які вночі рухалися в напрямку Одеси і не відповідали на запити українських прикордонників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Інформація про виявлення постом технічного спостереження «Чорноморськ» уночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, що не відповідає на запити та цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби», - зазначається у повідомленні.

Прикордонники прибули катером на вказані координати і встановили, що тихохідні цілі - 3 рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід морем до порту Одеса з метою передачі у власність новому хазяїну.

Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови.

За порушення прикордонного режиму капітанів суден було притягнуто до адміністративної відповідальності.