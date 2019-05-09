  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника

    • Розсилка
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника

    Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови

    Морська охорона затримала три турецьких риболовецьких судна, які вночі рухалися в напрямку Одеси і не відповідали на запити українських прикордонників.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Інформація про виявлення постом технічного спостереження «Чорноморськ» уночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, що не відповідає на запити та цілеспрямовано рухається в бік Одеси, негайно була передана по лінії оперативно-чергової служби», - зазначається у повідомленні.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника
    Прикордонники неподалік Одеси затримали три турецькі судна-порушника

    Прикордонники прибули катером на вказані координати і встановили, що тихохідні цілі - 3 рибальські шхуни під прапором Туреччини, які здійснювали перехід морем до порту Одеса з метою передачі у власність новому хазяїну.

    Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через незнання англійської мови.

    За порушення прикордонного режиму капітанів суден було притягнуто до адміністративної відповідальності.

     

    Туреччина прикордонники Чорне море Одеса корабель рибальство кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ