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    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)

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    З кожним роком фестиваль набуває все більших масштабів - «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    З кожним роком фестиваль набуває все більших масштабів
    Фото з відкритих джерел

    Фестиваль є професійною платформою для демонстрації вокальної майстерності перед професійним міжнародним журі

    В Новояворівську відбувся 28-й Міжнародний фестиваль сучасної української пісні «Молода Галичина». Цьогоріч конкурс-фестиваль присвятили 30-й річниці Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

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    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)
    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)

    «Фестиваль «Молода Галичина» – це добра багаторічна традиція, яка презентує нам вокальну майстерність молодих виконавців не лише з України, а й з усього світу. Це місце, де лунає сучасна українська пісня, місце, де панує неймовірна творча атмосфера. І взагалі – фестиваль «Молода Галичина» – це ще й чудова промоція прекрасного Яворового краю і всієї України!», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

    Фестиваль є професійною платформою для демонстрації вокальної майстерності перед професійним міжнародним журі, що обирає володаря Гран-прі та лауреатів у різних музичних жанрах та вікових категоріях. Зазвичай, у конкурсній програмі беруть участь близько 100 молодих співаків з різних країн світу віком від 10 до 25 років.

    Наприкінці заходу відбулась церемонія нагородження учасників та переможців конкурсу. Цьогоріч участь у фестивалі взяли понад 80 виконавців з восьми країн світу – Молдови, України, Румунії, Ірану, Сирії, США, Єгипту, Англії.

    Свого часу володарями Гран-прі та лауреатами «Молодої Галичини» стали відомі нині українські виконавці — Тіна Кароль, Катерина Бужинська, Анастасія та Вікторія Петрик.

    Додамо, що виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Ролик реакції українців у YouTube опублікувала користувачка Валерія Куценко.

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    Теги: Львівщина музика фестиваль
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    «Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)