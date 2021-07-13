«Молода Галичина». На Львівщині стартував міжнародний фестиваль (фото)

Фестиваль є професійною платформою для демонстрації вокальної майстерності перед професійним міжнародним журі

В Новояворівську відбувся 28-й Міжнародний фестиваль сучасної української пісні «Молода Галичина». Цьогоріч конкурс-фестиваль присвятили 30-й річниці Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Фестиваль «Молода Галичина» – це добра багаторічна традиція, яка презентує нам вокальну майстерність молодих виконавців не лише з України, а й з усього світу. Це місце, де лунає сучасна українська пісня, місце, де панує неймовірна творча атмосфера. І взагалі – фестиваль «Молода Галичина» – це ще й чудова промоція прекрасного Яворового краю і всієї України!», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Фестиваль є професійною платформою для демонстрації вокальної майстерності перед професійним міжнародним журі, що обирає володаря Гран-прі та лауреатів у різних музичних жанрах та вікових категоріях. Зазвичай, у конкурсній програмі беруть участь близько 100 молодих співаків з різних країн світу віком від 10 до 25 років.

Наприкінці заходу відбулась церемонія нагородження учасників та переможців конкурсу. Цьогоріч участь у фестивалі взяли понад 80 виконавців з восьми країн світу – Молдови, України, Румунії, Ірану, Сирії, США, Єгипту, Англії.

Свого часу володарями Гран-прі та лауреатами «Молодої Галичини» стали відомі нині українські виконавці — Тіна Кароль, Катерина Бужинська, Анастасія та Вікторія Петрик.

Додамо, що виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Ролик реакції українців у YouTube опублікувала користувачка Валерія Куценко.

Читайте також: