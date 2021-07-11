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    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам

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    Даля Грибаускайте порадила українським президентам, як їм завоювати народну любов - «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам
    Даля Грибаускайте порадила українським президентам, як їм завоювати народну любов
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Експрезидентка Литви завітала до Києва на презентацію книги про себе

    Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте завітала до Києва на презентацію книги про себе. На «Книжковому арсеналі» вона роздавала автографи та спілкувалася із читачами, а також поділилася із програмою «Світське життя» рецептом успішного керівництва країною.

    – Завжди керівник повинен бути не лише протокольним діячем, а й підходити до усього із серцем, – розповіла Даля Грибаускайте.

    Як приклад вона навела свої стосунки із колишнім президентом Ізраїлю Шимоном Пересом.

    – Я до нього звернулася не тільки як до президента, а й як до батька. Через це у нас склалися дуже теплі, прекрасні стосунки, і практично усі непорозуміння з Ізраїлем були забуті. У будь-якій ситуації повинен імпровізувати керівник, вирішувати конкретно і завжди віддавати серце іншому, – сказала експрезидентка Литви.

    Даля Грибаускайте, що стала першою жінкою, яка посіла найвищий пост у Литві, і першою, кого переобрали на другий термін поспіль, також порадила українським президентам, як їм завоювати народну любов.

    – Порада дуже проста – не брехати, обіцяти тільки те, що можеш зробити і бути дуже щирим, людяним, – сказала вона.

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    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам
    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам
    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам
    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.

    Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.

    Також Президент України Володимир Зеленський відвідав Десятий міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» і придбав там більше ніж 10 книг. Серед них – «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР», «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте», «Україна. Їжа та історія» та інші.

    Теги: Петро Порошенко історія книги їжа Володимир Зеленський КДБ Україна фестиваль президент
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    «Не брешіть». Даля Грибаускайте дала пораду українським президентам