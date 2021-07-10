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    На Львівщині про туристичні місця розповідатиме бобер (фото)

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    Над основним прототипом образу для скульптурок працював художник Вадим Лоза - На Львівщині про туристичні місця розповідатиме бобер (фото)
    Над основним прототипом образу для скульптурок працював художник Вадим Лоза
    Фото з відкритих джерел

    Місто ще вирішує, з якого матеріалу виготовлять фігурки: з бронзи чи антивандальних сучасних матеріалів

    У Бродах, що на Львівщині, встановлять понад десяток туристичних мініскульптурок бобра. З цікавими локаціями міста туристів знайомитиме пан Бобринський. Про це інформує Zaxid.net.

    Керівниця відділу інформаційно-аналітичної діяльності та комунікацій Бродівської міської ради Мирослава Островська розповіла: «Це буде бобер у різних іпостасях, позах, з різною мімікою, харизмою. За посиланням на QR-коді розповідатиме різними голосами про місця, на яких буде стояти. Всі локації будуть додані у туристичний маршрут, його можна обійти пішки. Постать бобра обрали тому, що у нас болотиста місцевість, бобер був зображений на геральдиці Бродівщини. Його можна використати і гарно обіграти у сувенірній продукції».

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    На Львівщині про туристичні місця розповідатиме бобер (фото)

    За її словами, місто ще вирішує, з якого матеріалу виготовлять фігурки: з бронзи чи антивандальних сучасних матеріалів. Наразі є 12 визначених місць і ще 8 запасних, до яких місто планує залучити бізнес, щоб дати поштовх для розвитку.

    Спочатку за кошти міста планують встановити 12-15 фігур бобрів заввишки 30-35 см. Їх розмістять біля віддалених об’єктів, які хочуть включити до екскурсійного маршруту.

    «Це добре для місцевостей, які хочуть додати в маршрути – на місці втрачених пам’яток, наприклад, де колись була Луцька брама, якої вже немає, біля відірваних від інших локацій точок. Самодостатні пам’ятки самі себе презентують», – додав краєзнавець та історик Василь Стрільчук.

    Над основним прототипом образу для скульптурок працював художник Вадим Лоза. А до роботи над іншими варіантами фігурок залучать інших митців. Після цього за роботу візьмуться скульптори.

    Презентацію бродівських скульптур планують зробити напередодні Дня міста, що святкують у вересні. Броди – давнє історичне місто, засноване в XI столітті. Вперше згадується у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха. Сучасне середмістя розбудували в XVI-XVII століттях за концепцією «ідеальних». Місто внесене до переліку історичних населених пунктів України.

    Додамо, що на Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами.

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    Теги: Львівщина тварини пам'ятник
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    На Львівщині про туристичні місця розповідатиме бобер (фото)